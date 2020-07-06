"العامة للاستعلامات" تنعى العصار: مسيرة امتدت لنصف قرن في خدمة العسكرية

نعت الهيئة العامة للاستعلامات ببالغ الحزن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة امتدت لنصف قرن في خدمة العسكرية المصرية.

ومنذ أسبوعين قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار رتبة "فريق فخري" ووشاح النيل، تقديرا لجهوده العسكرية.

ولد العصار في 3 يونيو 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وحصل العصار على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراه الهندسة الكهربائية.

وتقلد العصار جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوى، وعمل مساعدًا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وتولى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.حصل العصار من قبل على العديد من الأنواط والأوسمة، وهي: وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 1973، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.