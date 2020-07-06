تقرأ غدا.. السيسي ورئيس إريتريا يبحثان أزمة سد النهضة وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، تفاصيل المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تمّ التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تقرأ في عدد الغد: الزمالك يبدأ معسكر الدوري في الإسكندرية اليوم.. وتحركات وزارية لعودة "ساسي وبن شرقي وأوناجم".. و"كاريترون" يطلب عودة "أحداد".

وفي الشأن الدولي؛ الجيش الليبي يجبر الاحتلال التركي على الانسحاب من "الوطية"، السودان يصادر أراضي وعقارات لأسرة "البشير" ومسؤولين سابقين.