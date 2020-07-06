متحدث "الري": الوضع الفترة الأخيرة بشأن سد النهضة يظهر وجود تعنت

أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم لاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاق كافة الأطراف بشكل موضوعي، موضحاً أنه كان أول جلسة للوفد المصري القانوني والفني من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية.

وقال السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON"، إن المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكي نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة.

وذكر أن هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتعلق بأسبوعين، حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهي الجمعة المقبل.

وأضاف: "مقدرين احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل".

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الوضع الفترة الأخيرة يظهر أن هناك تعنتًا، مؤكداً أنه ما زال هناك نقاط لم يتم التوافق حولها.