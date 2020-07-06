"النواب" ينعى العصار: شارك في الحروب دفاعا عن الوطن وترابه المقدس

نعى مجلس النواب، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، قائلا في بيان نعيه: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس النواب إلى شعب مصر العظيم، إبنا بارا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس».

وتابع البرلمان: «كان المغفور له مصدرا للفخر والصمود، وسيظل شاهدا أمينا لملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة، هي الأخطر أثرا والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأنواء والأهوال».

وأضاف: «استحق العصار تقدير بلاده ، قبل انتقاله إلى جوار ربه، بمنحه وشاح النيل لقاء ما قدمه من عطاء لوطنه، وقد قدم مثالا يحتذى في الإيمان بالله، والثقة بالنفس، والأمل في المستقبل والمهنية والأمانة والكتمان».