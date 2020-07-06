وزيرة الهجرة تنعى الفريق محمد العصار.. وتؤكد: كان مساندا وداعما بكل محبة وتواضع

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، معربة عن تعازيها لأسرته داعية الله أن يلمهم الله الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الفريق محمد العصار الرجل الوطنى الفاضل كان عظيما فى كل شيء ومساندا وداعما بكل محبة وتواضع لا مثيل له، مشيرة إلى أن مصر فقدت احد رموزها الكبيرة التي لن تعوض.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الفريق العصار كان أحد المشاركين والداعمين في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تنظمها الوزارة بمشاركة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، وكان له دور كبير في دعم كافة العلماء والخبراء والاستفادة من خبراتهم لخدمة وطنهم.