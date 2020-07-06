لتجنب ألم الأذن.. أسعار موسع الكمامة "البلاستيك والكورشيه"

مع تفشي انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتجاوز عدد الإصابات في مصر حاجز الـ75 ألف حالة وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فرضت الحكومة المصرية على المواطنين إرتداء الكمامة بالبنوك والمنشآت الحكومية والمواصلات وأغلب الأماكن العامة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

ويتسبب إرتداء الكمامة لوقت طويل لآلام نتيجة ربطها خلف الأذن، لذا يصبح استخدام موسع الكمامة حل مناسب، وتستعرض "الوطن" أسعاره كالتالي:

سعر موسع الكمامة الكورشيه

يتراوح سعر موسع الكمامة الكورشيه بين 10 و15 جنيها للواحدة.

سعر موسع الكمامة البلاستيك

يتراوح سعر موسع الكمامة البلاستيك بين 7 و10 جنيهات، والباكت به 4 قطع بسعر 30 جنيها.