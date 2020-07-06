إمتى لازم تلبس الكمامة داخل سيارتك الخاصة؟

مع تفشي انتشار فيروس كورونا والتزايد المستمر في أعداد الإصابة والوفيات يوميًا، فرضت الحكومة المصرية على المواطنين ارتداء الكمامة أو قناع الوجه في جميع المنشآت الحكومية والمواصلات العامة، مع إلزام المخالفين بعقوبات مالية أو المنع من دخول المنشآة.

وأكد مجلس الوزراء أنّ السيارات الخاصة من الناحية القانونية لا تندرج تحت قانون الإلزام بالكمامة، ولا تطبق عليها العقوبات، والسيارات الخاصة قائدها ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وهم غير ملزمون بارتداء الكمامة.

إلا أنه يفضّل ارتداء الكمامة في بعض الحالات، أوضحها موقع WebMD على النحو التالي:

1. إذا كنت في السيارة مع أشخاص لا يقيمون معك، وفي هذه الحالة يفضل تجنب شغيل مكيف الهواء الذي يقوم بتوزيع الهواء في السيارة أو فتح النوافذ لتدوير الهواء.

2. إذا كنت مريضًا ولديك أشخاص آخرون في السيارة.

3. إذا كنت تشعر بالقلق من التواجد في الأماكن العامة الآن.

4. إذا كنت مسافرًا لمسافة قصيرة ويوجد بينها محطات، فيمكنك رفع القناع لفترة قصيرة وإعادته فورًا.

ونظرًا لأنه من الجيد عمومًا تجنب لمس قناع وجهك (لأنه قد يكون جرثوميًا)، فمن المنطقي تركه لفترة من الوقت بدلًا من ارتداءه ونزعه كثيرًا، ولكن إذا كنت تقود باستخدامها، افهم أنّ ارتداء قناع يمكن أن يقلل من مجال الرؤية، لذا احرص دائمًا على الموازنة بين فوائد ارتداء قناع في سيارتك ضد المخاطر المحتملة.

وفي الأساس عندما يتعلق الأمر بارتداء القناع، فكر في سيارتك على أنها امتداد لمنزلك: هل ترتدي غطاء وجه في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ قد ترتديها في حال دخول عامل لإصلاح شيء تالف بمنزلك فقط أو شيء من هذا القبيل.