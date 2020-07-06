"شباب الأحزاب والسياسيين" تنعى العصار: ساهم في تطوير الصناعات العسكرية

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.

وقالت التنسيقية في بيان قبل قليل، إن مصر فقدت اليوم رجلا وطنيا عظيما ومحاربا شارك في حرب الاستنزاف، وحرب الكرامة الوطنية في 6 أكتوبر 1973، وتقلد العديد من المناصب الرفيعة في خدمة وطنه، وكان له دور كبير أثناء ثورة 25 يناير 2011؛ كأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب المصري، ومسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية، وعرف بدوره الحكيم في التواصل مع القوى الوطنية من أجل الوصول بمصر لبر الأمان، ومن بعده في ثورة 30 يونيو 2013، حيث كان أحد المشاركين في اجتماع 3 يوليو.

وأضافت، أن العصار ساهم كذلك في الاتفاق على خارطة الطريق التي اتفق عليها ذلك اليوم بين الحاضرين ممثلي القوى الوطنية والقوات المسلحة؛ انحيازا لإرادة الشعب المصري التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وبدأت مرحلة جديدة زاهرة من تاريخ الوطن.

وتابعت التنسيقية، بأن الفقيد ساهم في تطوير قدرات مصر في الصناعات العسكرية، وأحدث تطورا كبيرا في هذا الملف خلال توليه وزارة الانتاج الحربي.