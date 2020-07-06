متحدث الإنتاج الحربي ناعيا العصار: إيرادات الشركات قفزت في عهده

نعى محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد أن وافته المنية اليوم، قائلا "فكرة ترشيحي للعمل معاه كانت بعيدة عن أحلامي وطموحاتي إني أتعامل مع شخصية زي الفريق العصار، وخلال سنتين و8 شهور اتعلمت منه عملا وخلقا لسنين ضوئية".

وأضاف "بكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن شخصية الفريق العصار نادرة الحدوث، "شخصية بتعلمك بشكل غير مباشر عشان تفتكريه بكل خير، كان بيشتغل أكتر مننا، لآخر وقت كان موجود في الوزارة لآخر طاقته كان بيكون بين الناس وبيتابع كل الملفات، كان هدفه رفعة الوطن في المقام الأول".

وتابع: "إيرادات الشركات حصلت فيها قفزات في عهده، وشراكات كثيرة حدثت مثل بيلاروسيا والصين، مجهود جبار بذله".

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين.

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.

وأعلن محمد الباكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وفاة الفريق العصار، قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون توفي إلي رحمة الله تعالي الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".