وزير البترول ناعيا وفاة العصار: شخصية وطنية متفردة

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي انتقل الي جوار ربه اليوم سائلا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته معربا عن خالص عزائه لأسرته وذويه.

و اشار الملا إلى أن الراحل الكريم كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الاهمية في خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في احد اهم المراحل التي مرت بها مصر وانه اتسم بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما اكسبه حب واحترام الجميع.