سحر نصر تنعى العصار: فقدنا بطلا لم يدخر جهدا فى خدمة الوطن

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والذي وافته المنية اليوم.

وقالت نصر علي صفحتها علي موقع انستجرام: "فقدت مصر اليوم بطلا لم يدخر جهدا فى خدمة الوطن.. هو الفريق الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.. عملنا سويا خلال فترة تولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تنفيذ عدد من المشرعات التنموية .. وكان نعم الأخ الكبير والزميل الداعم والمتعاون مع زملائه فى الحكومة لخدمة مصر والذي تعلمت منه الكثير.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك..وألهم اسرته وزوجته وبناته ومحبيه الصبر والسلوان".