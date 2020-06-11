سحر نصر تنعى محسن عادل: كان نابغا قادرا على إحداث التطوير

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت "نصر"، خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "رحم الله الأخ والصديق الأستاذ محسن عادل، عملنا سويا لسنوات في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وانتقل بعدها للعمل معي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نائبًا لرئيس البورصة المصرية، ثم رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستمر تواصلنا خلال الفترة الماضية، وكان من الكوادر الاقتصادية الشابة النابغة القادرة على إحداث تطوير فعال في أي موقع يعمل به بخبراته المتعددة".

وشغل محسن عادل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.

كما شغل سابقًا، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضو منتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار "شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حاليا".

كما عمل مستشارا ماليا سابقا لعدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى كونه مستشارًا للتحليل المالي لعدد من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل، درجة دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس في التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.