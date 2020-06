سحر نصر تنعى محسن عادل: كان نابغا قادرا على إحداث التطوير

View this post on Instagram

رحم الله الأخ والصديق الاستاذ محسن عادل..عملنا سويا لسنوات فى المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وانتقل بعدها للعمل معي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نائبا لرئيس البورصة المصرية، ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستمر تواصلنا خلال الفترة الماضية، وكان من الكوادر الاقتصادية الشابة النابغة القادرة على احداث تطوير فعال فى أى موقع يعمل به بخبراته المتعددة. غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته وألهم اهله واصدقائه الصبر والسلوان.