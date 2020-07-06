مصطفى الفقي عن الفريق العصار: "كان كتوما ويخفي آلامه ومرضه"  

نعى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد وفاته المنية اليوم، قائلا: "علاقتي معاه كانت طول العمر منذ أن كنا أطفال وحتى الآن علاقتي معه تمددت لأكثر من 65 سنة، كنا في المدرسة الإعدادية هو دخل الكلية الحربية وأنا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن كنا حاسين إننا قريين من بعض".

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "كان طيب جدا، وكان خلوقا ونظيفا وذكيا ووطنيا وكان بيحب الناس وليس فيه غطرسة، ولم أسمع صوته مرتفعا أبدا، كنا في الفصل كنت أنا دايما بطلع الأول في الفصل كان ديما يجي يفكرني ويقولي إنت كنت أول الفصل بكل بساطة ممكن واحد تاني يغير من زميله لكن هو لا وكان معتز بده وكان يذكره للضباط".

وتابع: "الفريق العصار كان كتوما جدا ولا يفشي سرا، وكان رمانة الميزان في 2011 القادرة على اكتساب القوى السياسية المختلفة وحضور المؤتمرات المتعددة والمعارضة، وكان ماسك أكبر ملف حساس في القوات المسلحة ملف التسليح وكان محل ثقة المشير طنطاوي والرئيس السيسي".

وأكمل: "كان يخفي قصة مرضه، ولا يبوح بآلامه، مكناش نعرف إن عنده مشاكل في الكبد إلا في الغيبوبة الأخيرة، الحقيقة الواحد بيشعر بألم وحزن شديد لفقدان رجل من هذا الطراز، ومصر خسرت رجلا من أفضل وأعز الرجال".