مصطفى الفقي يروي موقفا يُظهر صفة الكتمان في شخصية الراحل العصار

تحدث الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن الفترة التي قضاها مع الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم، فذكر أنهما اجتمعا سويًا مرحلتي الدراسة الاعدادية والثانوية، "كنا في فصل واحد حتى تفرقت بنا السبل في المرحلة الجامعية، لكن العلاقة الإنسانية لم تنقطع أبدا وظلت قائمة طوال حياتنا عبر الاتصال والتزاور والأصدقاء المشتركين".

وكشف الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، عن أحد المواقف التي تؤكد صفة الكتمان في الراحل قائلا "ذات مرة ونحن نتناول العشاء عندي في البيت وكانت ابنتي سلمى زوجة السفير محمد البدري في موسكو، وكان الراحل سيتجه في زيارة ومهمة في اليوم التالي لموسكو، ورغم أنه من المفترض أن يخبرني حتى لو كنت في حاجة لإيصال شيء لابنتي القاطنة هناك وقتها".

وتابع: "لكنه لم يفعل وأصر أن يبقى الأمر في طي الكتمان لأنه حريص على سرية مهمته، صحيح بعدها عاتبته، وقال لي عندك حق يا مصطفى، بس أنا كنت حريص أن اللي قاعدين مايعرفوش معلومات عن المهمة".