أزمة كورونا تنعش مبيعات الدراجات.. والحكومات تواصل الرهان

في رحم الأزمة الراهنة وُلدت واحدة من وسائل النقل التي كان استخدامها محدودًا خاصة داخل المدن الأوروبية، يرجع تاريخ "الدراجة الهوائية" لأكثر من 100 عام من الانتشار، خاصة في هولندا الرائدة بمبيعاتها الأكثر حول العالم في تصنيع واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية ذات تقنية بطاريات الليثيوم داخل مدنها؛ وجدت تلك التقنية المتطورة فرصة لتزداد مبيعاتها بثلاثة أضعاف مبيعاتها خلال السنوات الماضية، حسبما ذكره تقرير بلومبرج.

قبل حدوث تلك الجائحة، كان الطلب من المستهلكين للدراجات الكهربائية، والمهتمين بالبيئة، يتزايد عليها، ولكن بعد حدوث العدوى التي اجتاحت العالم منذ بداية العام الجاري 2020، وزيادة نسبة الإصابة بالعدوى بسبب المواصلات العامة كالحافلات ومترو الأنفاق، زاد من جاذبية الدراجات، وأدى ظهور الدراجات الإلكترونية المتطورة، التي تعزز الطاقة بمحرك كهربائى، إلى إزالة بعض العوائق التي كانت تحد من انتشار الدراجات في مدن أوروبا.

بعد عمليات رفع الحظر الأخيرة التي اتخذتها كثير من الدول، ارتفع الطلب على الدراجات الكهربائية، بالإضافة إلى التعزيزات التي وفرتها الحكومات للمستهلكين، مثل تقديم حوافز شراء من 100 يورو إلى 1500 يورو، وأيضًا تفتح المدن من برلين إلى لشبونة "الطرق السريعة" بمساحات أكبر تصل إلى 1500 كم، وفقًا للاتحاد الأوروبي لراكبي الدراجات.

منذ بداية 2015 بدأت مبيعات الدراجات الكهربائية تتزايد، ولكن مع اقتراب أزمة كورونا، بدأت تتزايد المبيعات بطريقة أفضل، للتنقل الذاتي، وتجنب الإصابة بالعدوى، وبعد عمليات فتح المدن بدأت المبيعات تتضاعف، حيث تراهن الدول الأوروبية على الدراجات لمحاربة الازدحام والعدوى، ومن المقرر أن تتضاعف المبيعات ثلاث مرات إلى أكثر من 113 مليون دورلار أمريكي، خلال العام الجاري 2020، مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، ويتوقع صانعو الدراجات أن تقفز المبيعات إلى ما يقرب من 562 مليون دولار خلال عام 2025.

وتسببت الأزمة في دفع الطلب على شركات الخدمات، والتي تقدم اشتراكات بالدراجات، وتتخذ من أمستردام مقرًا لها، كما أعلنت الشركة عن خطتها في التوسع بمدن لندن وميلانو وباريس، قبل نهاية العام الجاري، وهذا بعد أن رفع الطلب خلال الوباء قاعدة عملائها إلى أكثر من 200 ألف شخص، وتقدم الشركة المملوكة للأغلبية من قبل Pon Holdings BV، صانعة دراجات Gazelle و Kalkhoff - لإضافة المزيد من الدراجات البخارية إلى مجموعتها، وتقدم Swapfiets إيجارات طويلة الأجل وتختلف عن الخدمات المخصصة مثل Jump Uber Technologies Inc، التي تم طيها إلى Lime في وسط انتشار المرض.

وحسب ما ذكره بلومبرج: قالت سوزان بويلو ، الخبيرة في الصناعة التي تساعد في إدارة أعمال الدراجات الإلكترونية لشركة بيير موبيليتي إيه جي ، بما في ذلك العلامة التجارية هوسكفارنا "يريد الناس التنقل الذاتي والمستدام ، وهذا تحول في المجتمع (كورونا دفعة استثنائية في هذا الاتجاه).