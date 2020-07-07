فيديو.. أحمد جمال يطرح "حق مش حقك"

طرح المطرب أحمد جمال عبر اليوتيوب كليبه الجديد "حق مش حقك"

وعلق جمال عبر حسابه بـ"تويتر": دلوقتي أغنية حق مش حقك موجودة كاملة على اليوتيوب كلمات: نور الدين محمد غناء و ألحان : احمد جمال توزيع : جيزو ميكس وماستر : خالد سند".

طرح المطرب أحمد جمال مؤخرا كليب بعنوان "جيل بطل" وظهر في الفيديو كليب الخاص به نجوم وأبطال الرياضة المصرية.أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وتم التسجيل باستديوهات "TRS" مهندس الصوت خالد سند، غناء وعزف عود أحمد جمال، وإنتاج شركة روابط الرياضية، وهي الشركة الراعية لأبطال أولمبياد "طوكيو".