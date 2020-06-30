أحمد جمال يعلن إصدار ألبومه الجديد في أول أغسطس المقبل

قال الفنان أحمد جمال، إن الأغاني الوطنية أصبحت جزءًا من شخصيتي، مشيرًا إلى أنه مواطن مصري يحب جيش بلده، ومشددًا على أن هذه الأغاني أثرت في شخصيته الفنية.

وأضاف جمال خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "مجموع الأغاني تحيا مصر وإحنا مش بتوع حداد جاية من الواقع اللي إحنا بنعيشه، وأغنية تحيا مصر أخدت الصدى بتاعها، وحصل نوع من الفرحة بعد مسلسل الاختيار وصحت الأغنية تاني وظهرت على تيك توك".

وتابع: "كنت أتابع مسلسل الاختيار كأي شخص، وبعد أول 10 حلقات تحركت وتمنيت في عمل أغنية لشهداء مصر، وكنت أحضر لأغنية أخرى تختلف عن أغنية احنا مش بتوع حداد، وكنت بدأت أنفذ الأغنية، وفي الأسبوع الثالث لرمضان، تحدثت إلى المنتجة هبة مندور تحدثت إليّ لعمل أغنية للشهيد أحمد المنسي".

وواصل: "صديقي المقدم فتحي بدر، ضابط متقاعد رشحني لهذا الأمر، قالوا لي وقف أغنيتك واعمل أغنية للشهيد منسي، وأول ما سمعت كلمات الأغنية من كتر ما الكلام حلو، وفي خلال أيام خلصنا الأغنية".

وأتم: "لآخر لحظة مكناش نعرف إننا نصور ولحد يوم 25 رمضان مش هنصور، وصورنا الكليب في يومين، وأريد شكر المخرج محمد القاضي، وباقي فريق العمل، حيث جمعنا كل الكاست في 24 ساعة، كلنا كنا في حالة حب للشهيد أحمد المنسي، وسأطرح الألبوم القادم في نصف شهر يوليو أو أول أغسطس".