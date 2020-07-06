محمود بدر: العصار أقنعنا بوجهة نظره في 3 يوليو.. وكان حكيما منصتا 

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، وعضو حركة تمرد سابقا، إنه جمعه موقف بالفريق محمد العصار الذي وافته المنية اليوم، في 3 يوليو 2013، عقب ثورة 30 يونيه ضد الإخوان.

وأضاف بدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفريق العصار كان أول من التقى بهم هناك، قبل بدء إعلان البيان، ودار نقاش بينهما، حيث أبلغهم الفريق الراحل بأنه سيتم دعوة سعد الكتاتني لحضور الاجتماع، وكان لدى "بدر" تحفظ على هذا الأمر.

وتابع بدر، أنه دار حوار جمعه بالفريق العصار، ومحمد عبد العزيز، والدكتور محمد البرادعي، وتفهم الفريق العصار رحمه الله، وجهة نظرهم، وبدأوا النقاش، وأقنعهم بوجهة النظر، وأن الأفضل أن يتم توجيه الدعوة لهم، سواء استجابوا أم لا، بحيث تكون كل القوى موجودة، وأن القوات المسلحة المصرية لابد أن توجه الدعوة للجميع.

وقال بدر، أنه رأه رجلا وطنيا، أثناء النقاشات الجانبية بعد الاستقرار على كل الأمور، وصدر بيان 3 يوليو العظيم، وهم واقفون يتشاورون في أمور البلد والأوضاع قبل 30 يونيه، قائلا: "رأيته رجلا محترما يعشق البلد، وينصت للشباب، ويهتم بهم، ويهتم بسماع آرائهم، واستمر التواصل بينه وبين الشباب، بعد 3 يوليو".

وأشار إلى أنهم كانوا دائمين التواصل معه، وبعد أن أصبح وزيرا للإنتاج الحربي، وأصبح بدر عضوا في مجلس النواب، أكثر من مرة عندما كان يتحدث معه بمشاكل لها علاقة بالدائرة، وبكافة أنواع التواصل بين نائب، ووزير في الحكومة، حول وجود مشاكل أو غيره، كان يستمع ويستجيب، لافتا إلى أن آخر تواصل بينه وبين الفريق الراجل العصار، كان اتصالا هاتفيا طلب منه بدر خلاله دعمه من أجل نزول نادي الإنتاج الحربي في دائرته، ويرى المواهب من أبناء الدائرة، وبالفعل أوصله برئيس النادي، ونزل نادي الإنتاج الحربي الدائرة، واكتشف الموهبيين، وضمهم إلى تدريب النادي.

وتابع بدر، أنه رأي في العصار رجلا وطنيا وبعيدا عن شهادته الشخصية، فقد كان يعرفه عندما قرأ عنه قبل أن يكون نائبا في وثائق ويكيلكس، عندما ظهرت معارضته الشديدة لمحاولة الجانب الأمريكي تغيير العقيدة العسكرية للجانب المصري، والحديث عن التدريبات، وقال لهم طبقا للوثائق بالنص أن مصر خط أحمر، وأنهم سيحافظون على جيش وطني تقليدي، يجابه كل الجيوش الموجودة في المنطقة التي تحاول الاعتداء علينا، قائلا: "أتذكر حين قلت له أنني قرأت عن موقفه في ويكيلكس، وأريد معرفة تفاصيل، لم يعطني بالطبع، لكنه ابتسم ابتسامة تواضع، وابتسامة الواثق من نفسه، وقدرات جيشه، عرفناه رجلا وطنيا يحب الجيش والبلد، ويدافع عنها".