الهريدي عن الفريق العصار: كان له دور في الحفاظ على الدولة عقب 2011

تقدم الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والهيئة العليا للحزب وجميع قياداته وكوادره بخالص التعازي لوفاة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحد رجالات القوات المسلحة المصرية، الذى كان له دورا بارزا فى الحفاظ على الدولة المصرية فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011، من خلال عضويته فى المجلس العسكرى.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، في بيان منذ قليل، إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن غير أنه له تاريخ مشرف بداية من مشاركته في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وإبان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية وتوضيح الحقائق لهم للحفاظ على الدولة المصرية. وأضاف الهريدي، أن العصار نال ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى عند إسناده له حقيبة وزارة الإنتاج الحربى، واستطاع فى فترة وجيزة عقب توليه الوزارة أن يحدث طفرة كبيرة فى مجال الإنتاج الحربى وتسليح القوات المسلحة، وتمت ترقيته منذ أيام غلى رتبة فريق فخرى، مختتما: "للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".