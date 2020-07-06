متحدث الحكومة: لا صحة لفتح قاعات الأفراح والجنازات منتصف الشهر الجاري

نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما جرى تداوله بشأن فتح قاعات الأفراح والجنازات منتصف شهر يوليو الجاري، مشدداً على أن هذا الأمر تكهنات وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يبشر بعودة بعض القطاعات التى لم تعد إلى العمل، هو الثبات والانخفاضات فى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأتم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء:" نأمل أن يستمر هذا الوضع لاتخاذ خطوات جديدة فى المستقبل".