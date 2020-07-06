خالد أبو بكر ينعى العصار: اليوم فقدنا قيمة إنسانية وعسكرية كبيرة جدا

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت اليوم، قيمة إنسانية وعسكرية كبيرة جدا.

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "يوم حزين في تاريخ العسكرية المصرية، ننعى أحد أعمدة العسكرية المصرية، الفريق العصار، مقاتل قبل ما الناس كتير تتولد، شارك في حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر، وشارك في كل خطوات مصر العسكرية، وكان متواجدا بها".

وتابع: "العصار كان رجل هادئ وحكيم، ودائما ما كانت تسند إليه جميع الملفات التي تحتاج إلي حكمة، النهاردة يوم صعب و قاسي، لآننا في أمس الحاجة لمثل هذه الخبرات".