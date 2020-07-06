وزير القوى العاملة ينعى الفريق العصار: رجلا وطنيا من طراز فريد

يتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، معربا عن خالص العزاء لأسرته، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الفريق العصار كان مثالاً للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد في ساحات القتال، وسجله حافل بالإنجازات العسكرية والسياسية وفي مراكز صنع القرار، ومواقع الإنتاج، وحظي بتقدير الشعب المصري لتواضعه الجم.

رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان.