غلق 3 كافيتريات مخالفة ومصادرة "البيتش باجي" برأس البر

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر حملة مكبرة برئاسة اللواء عماد حمدي بشارع النيل والنيل الشعبي والشوارع الجانبية المحيطة به والسوق العمومي وصف 4 ومنطقة سوق السمك بالإضافة للشوارع الرئيسية وبين العشش وذلك لرفع الإشغالات المخالفة ومتابعة الانضباط بالشارع.

وضبط قسم الإشغالات بالوحدة عدد من البيتش باجي والدراجات وغلق ٣ كافيتريات مخالفة وجاءت الحملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساءً وغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم في تمام العاشرة مساءً مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بها.