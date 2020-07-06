وكيل صحة دمياط يوجه بتوفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية

زار الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بعض مستشفيات المحافظة، بدأها بمستشفى ميت أبو غالب المركزى، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

وتم التنبيه أثناء الزيارة، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات، للوصول إلى خدمة متميزة لصالح المرضى، وسرعة الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمستشفى.

وشدد وكيل الوزارة، على توفير كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لصيانة شبكه الغازات، وذلك لراحة المريض، وإزالة أي معوقات تعطل العمل.