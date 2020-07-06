جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي خاصة بأجهزه التحكم

تمكنت إدارة مجمع الترانزيت بجمارك دمياط، برئاسة صفوة عوض والي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، عمليات برئاسة طارق وهدان، وإدارة الأمن الجمركي برئاسة أحمد دبا، ومباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي، خاصة بأجهزة التحكم عن بُعد، غير مسموح باستيرادها طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1973، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 651 لسنة 2020، والصنف الوارد بالمستندات عبارة عن مستلزمات إنتاج واردة من مالطا، باللجنة المكونة من وليد ورده ومروان سعد رئيسا قسم الحركة، رضا عرفات مدير إدارة الحركة، وأمجد حلمي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي عمليات ووليد عبد الباسط مدير التعريفة، وأشرف رجب مأمور التعريفه وإبراهيم عبدالرازق رئيس قسم الإجراءات، وشيماء الحسيني وأمين فتوح بالإجراءات وهشام أبوالدهب بمكافحة التهرب حيث تبين وجود 6 وحدات لاسلكي خاصه بأجهزه التحكم عن بُعد ذات تردد عالي.

وتم العرض على الجهاز القومى للاتصالات، فأفاد بأنه غير مسموح باستخدام مثل هذه الأجهزة، التى تعمل بهذه الترددات داخل جمهورية مصر العربية.

وعليه قرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وإبلاغ الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركية.