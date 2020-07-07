التحريات: هدير الهادي اعترفت بممارسة أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط فتاة التيك توك "هدير الهادي" أن قوات الشرطة ناقشت الفتاة التي أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلاً عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية بهدف الحصول على استفادة وربح مادي.

وجاء في محضر الشرطة أن الفتاة أقرت أيضا باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإدارة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية والاجتماعية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق سعياً وراء الاستفادة المادية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الفتاة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وتبين أنها هدير الهادي، وبتفتيش مسكنها ضبط (هاتف محمول "محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام" – مستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها)، وبمواجهتها أقرت بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلاً عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية بهدف الحصول على استفادة وربح مادى، كما أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.