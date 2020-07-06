تفاصيل القبض على هدير الهادي داخل شقة سكنية بحدائق اكتوبر

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية فتاة التيك توك، هدير الهادي، أنه تم ضبطها فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن الفتاة كانت مستأجرة الشقة منذ عدة أشهر.

وأضافت المصادر، أن القوات تحفظت على هاتف الفتاة، ولاب توب أثناء القبض عليها، وتم التحفظ عليها لحين عرضها على جهات التحقيق.

وأشارت إلى أن واقعة الضبط جاءت بعد بث الفتاة فيديوهات تحرض على الفسق عبر تطبيق التيك توك - وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وألقي القبض عليها.

كانت معلومات، وردت لقوات الشرطة ببث الفتاة فيديوهات تحرض على الفسق من خلال تطبيق التيك توك وتم تحريز عدد من الفيديوهات وفحصها وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وتبين أنها مستأجرة شقة في منطقة حدائق أكتوبر - وانطلقت مأمورية من المباحث ألقت القبض عليها.