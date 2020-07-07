"المجتمعات العمرانية" تحذّر من التعامل على 707 أفدنة بالساحل الشمالي

حذّرت هيئة المجتمعات العمرانية من التعامل مع أى فرد أو جهة على 707 أفدنة من الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة بالساحل الشمالى الغربى، مشيرة إلى أن أى تعامل يتم بالمخالفة يكون باطلاً ولا يُعتد به مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأكد محمد أنور هلال، نائب رئيس الهيئة أن المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأى تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها بمقتضى أحكام القانون 59 لسنة 1979 الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى سياق موازٍ، أعلنت وزارة الإسكان أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، قام بتنفيذ مشروع سوق حلقة السمك المتطور بمحافظة الإسماعيلية، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقّع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وأوضح خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن السوق مكونة من دورين أرضى وأول علوى، والدور الأرضى يشمل ٦ محال أسماك، و٢٠ محل جملة، وغرفتى أمن وإدارة، و١٦٤ فرشة لبيع الأسماك، و١٦ مطعماً، وغرفة محول كهرباء، وأماكن انتظار سيارات.

وأضاف أن الدور الأول علوى يضم ٢٠ محلاً للجملة، وغرفة إدارة محال جملة، و١٦ مطعماً، ومصلى، مشيراًً إلى أن هناك متابعة مستمرة بعد تشغيل السوق للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات المتفق عليها للحفاظ على النسق الحضارى للسوق.