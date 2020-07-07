"أوله زي آخره".. مسلسل "ليه لأ" يواصل إثارة جدل واستياء الجمهور

حالة استياء سيطرت على السوشيال ميديا بسبب مسلسل "ليه لا" بعد أن اختتم المسلسل أحداثه بمشاهد حب وغرام جمعت بين أمينة خليل ومحمد الشرنوبي والذي اعتبره البعض تحررا زائدا كما انتقدوا فكرة المسلسل ككل في استقلالها بعيدا عن أهلها.

ومن بعض التعليقات التي قالها الجمهور. عبر السوشيال ميديا عن المسلسل "سابت خطيبها وهربت من كتب كتابها وفضحت أهلها وسابتلهم البيت وراحت عاشت لوحدها وخطفت واحد من خطيبته وفى الآخر يقولك استثنائية .. لأ ده حضرتك مش متربية".

وقال تعليق آخر ساخر "يعني دي مش فضحت أهلها وظلمت خطيبها وخطفت الراجل من خطيبته ؟.. لأ دي قادرة على التحدي وعلى المواجهة".

وجاء تعليق آخر منتقدا المسلسل: "أحرجت أهلها وعرضت للقيل والقال ظلمت خطيبها بأنها تسيبه يوم الفرح مع العلم كان ممكن تسيبه قبل كده حبيت واحد خاطب وسرقته من خطيبته".

وتعرض المسلسل للهجوم منذ عرض أولى حلقاته، والذي هربت فيها عليا "أمينة خليل"، من فرحها وعاشت بمفردها وقد رد صناع العمل على هذا المشهد منهم هالة صديقي قائلة: "لا تحكموا على المسلسل إلا بعد انتهاء حلقاته"، وبعد انتهاء آخر حلقة ما زال هناك جدل وغضب من الجمهور.

"ليه لأ" إخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا، تميم عبده، عمر السعيد، ناردين فرج، صدقي صخر، هاني عادل، محسن محيي الدين