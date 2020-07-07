لأول مرة في تاريخ السكة الحديد.. تخصيص 500 عربة مكيفة لمحدودي الدخل

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة ستقدم خدمة مميزة خلال الشهور القليلة المقبلة لمحدودي الدخل والبسطاء، تتمثل في تخصيص نحو 500 عربة قطار مكيفة درجة ثالثة يوميا، وذلك ضمن أكبر صفقة عربات قطارات في التاريخ، والبالغ عددها نحو 1300 عربة، مشيرا إلى أن هناك تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة زيادة العربات العادية المكيفة التي يستقلها بسطاء المواطنين.

وأضاف "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة لم تتخذ أي قرارات في الوقت الحالي بخصوص زيادة أسعار تذاكر القطارات سواء المكيفة درجة أولى وثانية، والـVIB درجة أولى وثانية، والقطارات المميزة والمطورة، موضحا أن الهدف الأول تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكة الحديد، بعد إهمال تطويرها على مدار الـ45 عاما الماضية.

وأوضح "رسلان"، أنه تم استلام نحو 22 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيتم استلام 10 عربات آخرين خلال أيام، مشيراً إلى أنه سيتم توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكداً أن تكلفة الصفقة 16 مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وقال "رسلان"، إن 30% من العربات الجديدة سيتم تصنيعها بمصنع 200 التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ جميع مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، موضحًا أن أعمال تنفيذ مشروعات نظم كهربة الإشارات وتحديث نظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الجرارات مستمرة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، موضحاً أن جميع محطات السكة الحديد يتم تعقيمها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً على أن هناك ألتزام كامل من جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء إستقلالهم القطارات.