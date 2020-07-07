عاجل.. فاوتشي: وضع كورونا بأمريكا خطير.. واللقاحات حمايتها لن تكون دائمة

حذر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من خطورة الفيروس على الولايات المتحدة الأمريكية، فذكر أن الوضع الحالي لتفشي الفيروس في أمريكا ليس جيدًا بل خطير يجب معالجته على الفور، وذلك أثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز.

وأوضح "فاوتشي"، حسب تصريحات ذكرتها "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.

وتوقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.