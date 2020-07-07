تعيين حازم يوسف رئيسا لمنطقة جهاز تعمير جنوب سيناء

أصدر المهندس محسن سعيد حامد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، قرارا بتعيين المهندس حازم يوسف رئيسا لمنطقة جهاز منطقة تعمير جنوب سيناء خلفا للمهندس أحمد صلاح.

جدير بالذكر أن المهندس حازم جري تعيينه في جنوب سيناء منذ أكثر من 20 عاما وهو أحد مؤسسي منطقة تعمير جنوب سيناء وتدرج في الوظائف حتى عمل وكيلا لقطاع جهاز تعمير جنوب سيناء ثم رئيسا للجهاز.

وأكد يوسف في تصريح خاص، أن الجهاز هو شريك أساسي في تنمية سيناء منذ إنشائه حيث يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات علي أرض جنوب سيناء أبرزها الإسكان البدوي والطرق وشبكات الإنارة واستصلاح الأراضي الزراعية، إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

وقال إنه يعرف كل المشروعات بالمحافظة لأنه كان شريكا في وضع خطط تنفيذها ويأمل أن يستمر الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.