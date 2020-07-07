انتظام دخول طلاب الثانوية بجنوب سيناء لتأدية امتحاني الفيزياء والتاريخ

انتظم طلاب الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي في دخول لجان الامتحانات، وبدأ الطلاب في التوافد منذ الثامنة صباحا لتأدية امتحان الفيزياء للقسم العلمي، التاريخ للقسم الأدبي، حيث وقف الطلاب على النقاط الإرشادية الموضوعة خارج اللجان، محافظين على التباعد الاجتماعي.

وشهدت اللجان تواجد سيارات الإسعاف والشرطة، والتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنّ اللجان تشهد حالة من الهدوء، ولم نتلق شكاوى منذ بدء الامتحانات الشهر الماضي، مؤكدا أنّ غرفة العمليات بالمديرية على اتصال مستمر بغرفة عمليات المدن لإزالة أي معوقات.

وأوضح عقل أنّ جميع اللجان مزودة بأجهزة تعقيم وكمامات وأجهزة قياس درجة الحرارة، ولا يسمح بدخول طالب دون اتباع الإجراءات اللازمة.