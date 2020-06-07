صور.. "صحة جنوب سيناء" تكثف عمل لجان متابعة المستشفيات

كثفت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عمل لجان المتابعة للمستشفيات، لرصد مدى توافر لمستلزمات الطبية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقام رئيس مدينة شرم الشيخ اللواء محمود السولية، يرافقه اللجنة المُشكلة من مديرية الصحة اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، للتأكيد على حالة التأهب القصوى للأطقم الطبية والتمريض، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية.

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وعقد رئيس شرم الشيخ لقاءً مع الأطقم الطبية، للتأكيد على حالة التأهب القصوى لاستقبال المرضى، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات بالمخازن، وتفعيل البرتوكول الموقع مع وزارة الصحة، وجاهزية الجميع لتقديم كافة الخدمات الصحية لكل قاصدي المستشفى.

كما شدد رئيس المدينة، على أعمال التعقيم والتطهير المستمر، وتقديم الرعاية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحتهم.

على جانب آخر قامت لجنة برئاسة اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ والمشرف على إدارة الأزمات والعمليات، وعضوية مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، ومدير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، ومدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وممثل إدارة المتابعة، ومدير أدارة المخازن بالديوان العام، وأعضاء من الأمن الوطني، وبمشاركة رئيسا مدينتي دهب ونويبع، بتفقد مستشفى دهب المركزي ومستشفى نويبع المركزي.

وجرى التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، من حيث الكمية والنوع، وكذا تواجد كافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وقدم الجميع الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.