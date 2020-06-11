تفاصيل خطة تعليم جنوب سيناء داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، بحضور عادل عتلم وكيل المديرية.

تناول الاجتماع تعديل جدول الامتحانات، وترحيل بدء الامتحان للساعة العاشرة صباحًا، وتنفيذ خطة الحماية للطلاب قبل الدخول للجان الامتحان، من خلال طابور متباعد 2 مترًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا, على أن لا يسمح للطالب بالتأخير عن الساعة التاسعة لدخول الامتحان وبعد ذلك يعد غائبًا.

وأكد عقل، على إجراءات المسح الحراري للطلاب قبل الدخول الجنة والتعقيم، وارتداء الكمامات، مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، وبعدد 14 طالبًا داخل اللجنة، مع السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الثامنة والنصف، وفي ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس.

وأشار إلى أنه في حالة عدم الملاءمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف له، ونقله للمستشفى، وإعداد تقرير يثبت حالته في محضر اللجنة، وتعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده وبصفة يومية، إضافة لتعقيم غرفة الكنترول وغرف مقدري الدرجات، مع فتح غرف إضافية للحفاظ على المسافات الآمنة بينهم ومراعاة التهوية الجيدة للمكان.

وأوضح وكيل الوزارة، التعليمات الوزارية بتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، والطالب الذي يشتبه بإصابته بعد العرض على المسؤول الصحي باللجنة، و الطالب الذي لم يؤدِي الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بفيروس كورونا)، له الحق بدخول امتحان الدور الثاني، ويعتبر (امتحان دور أول)، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

وأشار إلى أيضا إلى أن للطالب الحق في اختيار تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيجرى عنها من المنزل، بعد استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، بعد انتهائهم من امتحان اللغة العربية، على أن يكون موعد التسليم متزامنًا مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

أيضا يجرى استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويكون موعد تسليمها متزامنا مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وتطرق الاجتماع أيضا للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، والتي يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا، والحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وفي نهاية الاجتماع شدد وكيل الوزارة، على المسؤولية الكاملة كلًا حسب اختصاصه ومسؤولياته، بتنفيذ تلك التعليمات مع مراعاة التنسيق التام مع رؤساء المدن والجهات المعاونة.