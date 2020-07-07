محافظ الفيوم: إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للعمارات السكنية فقط

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة الفريق محمد العطار وفقدان أحد أبرز الرجال الذين تواجدوا على الساحة خلال الفترة الماضية.

وقال إنه قبل ظهور وتفشي فيروس كورونا ونحن نتصدى بقوة لكل مخالفات البناء ولا يوجد تهاون إطلاقا، لافتا إلى أن عدد المخالفات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية بداية من مارس وحتى الآن تخطت الألف حالة.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين المخالفين للبناء بدأوا يقدمون على قانون التصالح وهو شيء جيد لأنه سيكون هناك إتزان مرة أخرى للقانون.

وتابع أن رئيس الوزراء، أكد أمس خلال اجتماع مجلس المحافظين المحافظة على إيقاف الجزء العمراني الموجود حاليا بدون وجود أي تشوهات أخرى إضافية، واتضح هذا في التأكيد على تراخيص البناء السكني لعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر بمراجعة التراخيص القائمة والعقارات التي يتم بناؤها خلال هذه الأيام.

واستكمل أنه تم إزالة عقارين مخالفين خلال الأسبوعين الماضيين لبناؤهم بدون ترخيص وغير ساكنين وحاول أحد ملاك العقار يظهر بوجود عملية إشغال في أحد العقارات لكن قمنا بالإزالة بشكل كامل، مؤكدا أننا نجري إزالة في أحد أشهر ميادين المحافظة "ميدان المسلة" لأنه مخالف وبدون تراخيص وارتفاع العقار.

وأكد أن الفساد الموجود في ملف المباني في محافظات مصر خلال فترة من 2011 وحتى 2013 نحاول التصدي له بشكل حاسم.