722 طالبا يتقدمون للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج بأسوان

قال سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، إن الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بالجمعية، استقبلت حتى الآن 722 طالبًا وطالبة من المتقدمين للتعليم المزدوج للعام الدراسي المقبل 2021/2020، وذلك بعد مرور 5 أيام من التقديم.

وأوضح أن 297 طالبًا تقدموا بطلبات الالتحاق في اليوم اليوم الخامس، بواقع 138 بإدارة أسوان، و16 بإدارة دراو، و7 بإدارة نصر النوبة، 136 بإدارة إدفو.

وتابع "سطوحي"، هناك متابعة مستمرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، لتذليل أي صعاب قد تحدث أثناء فترة التقديم، مشيرًا إلى استمرار قبول الطلبات حتي 30 يوليو الجاري.

وتوقع رئيس الجمعية ألا يقل عدد المتقدمين عن 2000 طالب وطالبة لشغل هذه الفرص التدريبية، موضحًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية للخروج بهذه العملية بصورة آمنة تشمل سلامة وصحة كل العاملين بهذه المنظومة.

وذكر أن الجمعية حريصة على إيجاد الفرص الحقيقية التي يحتاجها القطاع الاستثماري للقطاعات المختلفة في محافظة أسوان.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتقديم كل التسهيلات، بعد فتح باب القبول بمدارس التعليم المزدوج، من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، بحد أدني 205، وحتى 255 كحد أعلى، وذلك بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان.

وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية من مديرية أمن أسوان، أثناء عملية التقديمات، وخلال فترات التدريب من أجل ضمان سلامة وصحة كل الطلاب والعاملين بهذه المنظومة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين والتعاون المتواصل مع وكالة التعاون الإنمائي الألماني "GIZ"، من أجل دعم جهود الدولة، للتوسع في مجال التعليم الفني، وفتح أفاق جديدة أمام أبنائنا الطلاب، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة، للحد من مشكلة البطالة.