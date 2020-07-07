القوى العاملة تصرف 200 ألف جنيه منحة استثنائية لـ750 عاملا غير منتظم 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بقنا 91 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1752 شابا.

كما تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لـ750 عاملا كرعاية إجتماعية وصحية بقيمة إجمالية 202 ألفاً و575 جنيها.

وتلقى سعفان تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن إنجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ114 منشأة، وتم رصد 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.