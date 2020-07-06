سعفان يكلف علم الدين بعمل مدير القوى العاملة بجنوب سيناء

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارا رقم 119 لسنة 2020، بتكليف أشرف علم الدين مدير مكتب عمل شرم الشيخ، للقيام بأعمال مدير القوى العاملة بجنوب سيناء، ابتداء من بعد غد الأربعاء، خلفا لمحمد عبدالرحمن الذي بلغ سن التقاعد.

وذكر القرار في مادته الأولى، أن يقوم مدير القوى العاملة الجديد، بتمثيل الوزارة خلال جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، لحين الانتهاء من الإجراءات، شغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون.

ونص القرار في المادة الثانية، على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

جدير بالذكر، أن أشرف علم الدين من العاملين بمحافظة جنوب سيناء منذ سنوات، وعمل في مكتب عمل شرم الشيخ ثم مديرا المكتب، ثم وكيل المديرية.