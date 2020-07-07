كوايكيه يوريكو خريجة آداب القاهرة تفوز بمقعد عمدة طوكيو.. والخشت يهنئ

فازت خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة، كوايكيه يوريكو بمقعد عمدة طوكيو، بعد أن تنافست مع 22 مرشحًا للمرة الأولى في تاريح اليابان، وللمرة الثانية على التوالي.

وتخرجت كوايكيه في آداب القاهرة قسم علم الاجتماع في أكتوبر 1976، وعملت بعد تخرجها في كلية الآداب كمقدمة لبرنامج إخباري بإحدى محطات التليفزيون الخاصة ثم اتجهت للعمل السياسي فأصبحت عضوا في مجلس الشيوخ ثم عضوا في مجلس النواب على مدار عدة دورات متتالية.

وتعتبر كوايكيه أول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام، وخلال هذه الفترة تم اختيار طوكيو لاستضافة وتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في يوليو 2020، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعد فوزها للمرة الثانية ستنال كوايكيه شرف رئاسة افتتاح الدورة الأوليمبية في العام المقبل.

وعبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى في اليابان بولاية ثانية كأول سيدة تتولى عمدة طوكيو، مقدما التهنئة لخريجة الجامعة كوايكيه يوريكو بفوزها بهذا المنصب القيادي الهام في اليابان.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها في كل المجالات ومن جميع دول العالم، والذين يتولون العديد من المناصب القيادية في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ونعتبر نجاحهم نجاح لجامعة القاهرة.

ومن أبرز خريجي جامعة القاهرة الذين درسوا في الجامعة وتقلدوا مناصب في بلدانهم، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الحالي، والذي درس في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وصدام حسين، رئيس العراق والذي حصل على ليسانس الحقوق من الجامعة، وياسر عرفات رئيس فلسطين والذي تخرج في كلية الهندسة بالجامعة، وغازي القصيبي وزير العمل السعودي الأسبق والحاصل على ليسانس الحقوق من الجامعة. كما تخرج من جامعة القاهرة مصريون تقلدوا مناصب دولية منهم بطرس بطرس غالي، وعمرو موسى، ومحمود محيي الدين.