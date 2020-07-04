بدء التسجيل الإلكتروني لدورات التربية العسكرية لطلاب جامعة القاهرة

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل الالكتروني في دوراتها الحالية على موقعها الالكتروني (https://miltraining.cu.edu.eg) لجميع طلاب الفرق الدراسية (أولى- ثانية - ثالثة - رابعة) بدءًا من يوم 2 يوليو وحتى تمام استكمال الأعداد المخصصة لكل دورة.

وحددت إدارة التربية العسكرية، الموضوعات التي سيقدم فيها الطلاب ورقة بحثية وهي: "دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري، دور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، حرب الجيل الرابع – شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها".

كما أتاحت إدارة التربية العسكرية، المادة العلمية على موقعها الالكتروني، فضلًا عن إمكانية إرسال استفسارات الطلاب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الالكتروني، وسيقوم الطلاب بالتسجيل الكترونيًا عبر الموقع وتحميل استمارة التسجيل وملئها بالبيانات الناقصة، وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنية العام الدراسي الحالي أو إثبات قيد أو إذن دفع، وعدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6.

وكانت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت أطلقت موقعًا الكترونيًا خاصًا بالتقدم الالكتروني للتربية العسكرية تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بجامعة القاهرة واستعدادات الجامعة لمواجهة الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل الموقع الالكتروني للتربية العسكرية خدمة التسجيل الالكتروني للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، وإمكانية معرفة كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآلية تسليمها، وطباعة استمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتي تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب في قاعدة البيانات المركزية بالجامعة.

ويتيح الموقع لإدارة التربية العسكرية لوحة التحكم والتي تظهر إجمالي عدد الدورات المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بجميع الدورات، كما يسمح بإمكانية إضافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتربية العسكرية، ورفع المحاضرات الكترونيًا وإتاحتها للطلاب، ومراجعة الطلاب الملتحقين بكل دورة تدريبية مع إمكانية الحذف، وفتح وإغلاق فترات الدورات الخاصة بالتربية العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل ونتيجة التربية العسكرية للطلاب المقيدين بالدورات التدريبية، مع إمكانية إصدار نتيجة التربية العسكرية مجمعة لطلاب كل كلية على حدى وإصدار استمارات النجاح الخاصة بكل طالب على حدة.