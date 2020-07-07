وفاة ثالث مسعف في الدقهلية بكورونا.. وزميله: جميع الحالات بمرفق ميت غمر

نعت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة إسعاف الدقهلية، اليوم، ثالث ضحاياها السائق مصطفى إبراهيم درويش، 52 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والمقيم بقرية "أوليلة" مركز ميت غمر.

وذكرت اللجنة في نعيها "الشهيد الثالث لإسعاف الدقهلية الزميل السائق مصطفى رجب فى ذمة الله بعد معاناته مع الوباء اللعين، اللهم الطف بنا وارحمنا".

وقال أحد العاملين بالإسعاف، "زميلنا أصيب بالفيروس منذ حوالي 10 أيام، ودخل العزل لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي اليوم، ليكون ثالث شهداء إسعاف الدقهلية بسبب كورونا".

وأضاف "شهداء كورونا جميعهم من العاملين بإسعاف ميت غمر، ونسأل الله للجميع السلامة".

وفي سياق متصل، نعى الدكتور أحمد الطوبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر، وجميع العاملين بديوان عام الإدارة والقطاع الطبي، الشهيدين مصطفى إبراهيم درويش ابن أوليلة، ووليد عبدالباسط ابن كفر الشراقوة من رجال الإسعاف بميت غمر.

يذكر أن أحمد مجدي السائق بإسعاف ميت غمر، توفي يوم 2 يوليو الجاري، ليكون أول شهداء إسعاف الدقهلية يلقى ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.