خلال 4 أيام.. وفاة ثاني سائق في "إسعاف الدقهلية" بفيروس كورونا

نعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم، ثاني ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، السائق وليد عبد الباسط، 35 عامًا، يعمل بإسعاف ميت غمر، إثر إصابته بالفيروس داخل مستشفى العزل.

وقال أحد العاملين بالإسعاف، إن زميلنا وليد عبد الباسط، أصيب منذ حوالي أسبوعين، وجري نقله إلي مستشفى العزل بتمي الأمديد، وكان يتمتع بصحة جيدة، إلا أن حالته ساءت.

وأضاف العامل، أن وليد هو ثاني ضحايا كورونا بإسعاف الدقهلية؛ بعد وفاة السائق أحمد مجدي، الذي توفي يوم 2 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تشيع جنازة وليد عبد الباسط بقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز أجا، اليوم، بعد الانتهاء من إجراءات الدفن.