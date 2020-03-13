إسعاف معقم ذاتيا.. 4 إجراءات أمنية وصحية لدفن ضحية كورونا في الدقهلية

"سيارة إسعاف معقمة ذاتيا، وتغطية الكفن بطبقة من الجلد، وإجراءات أمنية لاستقبال الجثمان، وحضور العشرات من عائلة المتوفاة " 4 إجراءات احترازية اتخذتها الجهات الصحية والأمنية لدفن أول سيدة توفيت مصابة بفيروس كورونا " كوفيد – 19".

ووصل جثمان "عطيات محمد إبراهيم، 60 عاما"، إلى قرية "السماحية الكبرى" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، في منتصف ليلة الخميس، ليصلي عليها أهلها فقط الجنازة، ثم نقلها إلى مثواها الأخير.

وأكد أحد أهالي القرية، أن سيارة إسعاف معقمة ذاتيا نقلت الجثة إلى القرية وتم وضعها في صندوق معقم، ووصل بها الإسعاف إلى المقابر، ولم ينادِ في مكبرات الصوت على وصولها.

وقال مصدر طبي مسؤول إن الجثمان بعد تغسيله حسب الشريعة الإسلامية، جرى تكفينه وعزله تماما بطبقة من الجلد، وأن نقل الجثة ودفنها راعى كل الاحتياطات الصحية.

يذكر أن السيدة المتوفاة، جرى استقبالها صباح يوم الأربعاء بمستشفى الصدر بالمنصورة، وتشخيص حالتها بأنها التهاب رئوي مزدوج، وتم سحب مسحات ومسحات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومسحات أخرى للإنفلونزا الموسمية H1N1، وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا.