"المجمعات الاستهلاكية": طرح لحوم مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو

قال هشام عبدالمنعم رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا والحرص على عدم ارتفاع أي أسعار في المجمعات وتوفير كميات كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة، وسعر الكيلو 85 جنيها في حين تواجدها في الخارج 110 جنيهات بالإضافة للحوم البرازيلي المجمدة وتتوفر بكميات كبيرة 65 جنيها للكيلو، والدواجن البرازيلي بسعر 37 جنيها.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل ما يتم طرحه بالمجمعات خاضعة لوزارة الصحة والرقابة ويتم الكشف عليها ومضمونة بنسبة كبيرة ويتم ذبحها في المجازر المصرية والكشف من قبل الأطباء البيطريين لسلامة المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار داخل المجمعات أقل من السوق الخارجي بنسبة 25%.

وأكد، أن الدولة طرحت جميع السلع في المجمعات بأسعار أقل من الخارج للسيطرة على الأسعار في السوق كله، فضلا عن أن الكوبونات مستمرة وتعمل خلال عيد الأضحي في أي فرع على مستوى الجمهورية ويتم صرفه ويحق للمواطن الدخول لأي مجمع وأخذ كل ما يحتاجه من السلع "لحوم، دواجن، خضراوات"، إضافة إلى أنه لا يوجد أي نقص في أي من السلع.