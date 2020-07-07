لص بغداد يتصدر إيرادات أمس بـ 15 ألف.. ورأس السنة يحقق 201 جنيه

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، 14 ألفًا و733 جنيهات، أمس، متفوقاً على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 14 ألفً و66 جنيها.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، ألفان و865 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف986 جنيها.

وحصد فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 853 جنيها، فيما حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، 277 جنيها، وتذيل فيلم "رأس السنة" للإيرادات بـ 201 جنيها.