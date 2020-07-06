لص بغداد يحقق 18 ألف جنيه بدور العرض.. ورأس السنة يكتفي بـ275 جنيها

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، 18 ألفًا و704 جنيهات، أمس، متفوقاً على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 18 ألفً و337 جنيها.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 5 آلاف و126 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 1994 جنيها.

وحصد فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 932 جنيها، فيما حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، 322 جنيها، وتذيل فيلم "رأس السنة" للإيرادات بـ 275 جنيها.