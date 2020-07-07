الصلاة على والدة حمادة هلال بالمركز الطبي العالمي والدفن بالعين السخنة

قال الفنان حمادة هلال، إنّ الصلاة على جثمان والدته التي توفيت قبل قليل، ستكون في المركز الطبي العالمي الذي كانت ترقد به منذ أيام، بعد صراع مع مرض السرطان، على أن يتم الدفن عقب صلاة الظهر في مدافن الأسرة بطريق العين السخنة.

ونفى حمادة ما تردد من أنباء بشأن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، قائلا في بيان إنّ هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، لأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مبديا استيائه من النظر إلى مريض كورونا وكأنّه "معيب": "يجب الوقوف إلى جانب مصابي كورونا فالمرض ليس عيبا ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض".