حمادة هلال يكشف سبب إنتاج أعماله بنفسه: بعمل اللي بحبه

قال الفنان حمادة هلال، إن اغنيته الجديدة "طحن في طحن" قام بشرائها ومعظم الأغاني من إنتاجه، وبدأ الإنتاج من أول أغنية "اشرب شاي"، وهي تجربة جديدة بالنسبة له، "بعمل حاجاتي بنفسي لأن ممكن يبقي في منتج مش حابب الغنوة دي لكن أنا مؤمن بالفكرة دي لأن في حاجات المنتج بيبقي عاوز يعملها بطريقته لكن الحاجات اللي حاببها أنا بنتجها ومن ضمن ذلك أغنيته الجديدة".

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ، "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن "أغنية طحن في طحن، اشتريتها من فترة كبيرة وشيلتها وحسيت أن عاوز أنزل بيها في الفترة التي نمر بها حالياً، فهي معبرة عن حياتنا التي نعيشها كليا".

وتابع، أن "كل اللي كان مأجل نزول الأغنية أن عمال افكر في تصوير ميزعلش الناس، لأن احنا عندنا ميزة في الشعب المصري أنه أكتر شعب بيستحمل ويضحك وعلشان كده مكنتش عاوز اطلع الناس اللي معايا في الأغنية متضايقة أو حزينة".

واستكمل، أن أغنية "طحن في طحن" من ألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم، وتوزيع أوكا الذي اعمل معه للمرة الثانية ووشه خير عليا، وحسيت أن اللحن لايق جدا في الأيام دي، وأن من يوفقني عن طرح الأغنية هو تصويرها لأن بدور على فكرة مينفعش تكون غنوة كئيبة".