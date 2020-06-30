حمادة هلال ينفي إصابة والدته بكورونا: مريضة بالسرطان

نفى المطرب حمادة هلال ما تردد من أنباء عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وقال هلال، في بيان، إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، لأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مبديا استيائه من النظر إلى مريض كورونا وكأنه "معيب"، مؤكدا أنه يجب الوقوف إلى جانب مصابي كورونا فالمرض ليس عيبا ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته والتي تمكث حاليا في أحد مستشفيات القاهرة، قال: "أمي تعالج من مرض السرطان منذ أكثر من عامين لما يقرب من 3 أعوام، وأرجو من كل محبيني الدعاء لها بالشفاء وعلى من ينشر الأخبار أن يتأكد من صحتها".

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة تخطت 9 ملايين مشاهدة.